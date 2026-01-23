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El estado del tiempo hoy 23 de enero de 2026 nos indica poca nubosidad en el centro del país. Esto en los estados Aragua, Carabobo como en el estado Miranda, litoral central a esta con poca nubosidad.

Venezuela Amanece con cielo poco nublado en gran parte de su extensión; no obstante, se observan mantos nubosos acompañados de lluvias o lloviznas en áreas de *nuestra Guayana Esequiba.

Además de Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas*; asimismo, nubosidad estratiforme en zonas al *este de Miranda/La Guaira, Yaracuy, Cojedes. Lara, Los Andes y Zulia* donde no se descartan precipitaciones leves

Abundante sol en horas de la mañana en los estados orientales como en occidentales, además de poca nubosidad en los estados del sur del país. Amenazas de lluvias en algunas regiones del país, pero las mismas sin cristalizarse.

Estado del tiempo hoy 23 de enero de 2026

Temperaturas altas sobre los 37 grados para hoy en los estados llaneros, centrales y occidentales. Guárico, Portuguesa, Barinas, Carabobo, Aragua, parte de Apure para hoy viernes.

Bajas temperaturas en el estado Mérida sobre los 7 grados para hoy en las zonas montañosas en horas de la madrugada. Bajas temperaturas en las zonas montañosas del centro del país.

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