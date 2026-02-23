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El estado del tiempo hoy 23 de febrero de 2026 en Venezuela, nos indica que hay nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana. Esto en los estados del centro del país, específicamente en Aragua, Carabobo como en Miranda.

Venezuela* Amanece con cielo con nubosidad parcial y poco nublado en gran parte de su extensión; no obstante, se observan mantos nubosos asociados a de lluvias o lloviznas en áreas al *sur de Bolívar y Amazonas, Lara, Trujillo y Mérida*; asimismo, nubosidad estratiforme al *este de Falcón, sur de Miranda y Zulia* con posibles precipitaciones leves.

Nubosidad parcial en la región de los llanos venezolanos, esto en los estados Barinas, Portuguesa como en Cojedes. Lluvias y lloviznas en las primeras horas de la mañana en el estado Bolívar y en Apure.

En la costa del país, no se descartan lluvias en la región insular, como en el litoral central además del oriental. Zonas despejadas en el litoral occidental del país, esto en la Península de Paraguaná y costas del Zulia.

En horas de la tarde, nubosidad en estados centrales especialmente en Aragua y Carabobo y zonas cercanas a los Parque Nacionales, Henri Pittier además de San Esteban. No se descartan lluvias.

Estado del tiempo hoy 23 de febrero de 2026 en Venezuela

Recordemos que estamos en los meses plenos del verano, las temperaturas altas se sentirán en varios estados del país. Específicamente en los estados centrales como en los orientales y occidentales.

Las temperaturas fuertes se esperan luego de las diez de la mañana en la región central con probables que van desde los 37 grados en adelante. De igual modo, en los estados Guárico, estados orientales como occidentales.

Temperaturas sobre los 8 grados en el estado Mérida en horas de la madrugada en sus zonas de montaña. Temperaturas agradables en las cercanías de los parques San Esteban, Henri Pittier y Warairarepano.

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