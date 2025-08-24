Compartir

Estado del tiempo hoy 24 de agosto de 2025 en Venezuela, destaca cielo despejado en el centro del país. Con alguna nubosidad en los estados Miranda, como en la zona montañosa del Parque Nacional Henri Pittier y San Esteban.

Situación General, próximas horas: Se observa cielo parcialmente nublado y despejados en Gran parte del territorio nacional; sin embargo no se descartan algunas lluvias y chubascos en zonas de nuestra Guayana Esequiba, dijo el INAMEH.

Además de los estados Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos Occidentales, Centro Norte Costero, los Andes y Zulia. Como en las zonas de los estados llaneros.

Luego en horas de la tarde se espera mayor cobertura nubosa en algunas zonas del país, sobre todo en los estados centrales y zonas del litoral central. Al igual que los estados del sur del país y zonas de los llanos y occidente.

Estado del tiempo hoy 24 de agosto de 2025

En cuanto a las temperaturas se espera máxima de 37 a 38 grados, en los estados centrales, llaneros como occidentales. Sobre todo al norte del estado Falcón como del estado Zulia para hoy domingo.

Para el estado Mérida en horas de la madrugada se esperan 8 grados de temperatura en las zonas de montaña. De igual modo, en las zonas de montaña del centro del país en horas de la madrugada se esperan probables temperaturas sobre los 22 grados.

