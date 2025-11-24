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El estado del tiempo hoy 24 de noviembre nos señala poca nubosidad en el centro del país. Algunas lloviznas en zonas del estado Miranda, Aragua y Carabobo despejados desde horas de la madrugada.

Venezuela amanece con nubosidad productora de precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica en áreas de *Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Falcón y Zulia*.

Así mismo, se aprecia mantos de nubes estratiformes con posibles lluvias o lloviznas dispersas, en *Delta Amacuro, sur de Monagas, Sucre, Nueva Esparta; Gran Caracas, sur de Aragua y oeste de Barinas*. El resto del país se aprecia con nubosidad parcial y fragmentada.

Lloviznas y lluvias en estados del sur del país, entre ellos Bolívar, además de Apure y Amazonas con chubascos a tempranas horas. Occidente de Venezuela, comprendiendo Lara, Zulia y Falcón con buen tiempo.

Abundante sol en zonas de la región llanera para este inicio de semana, esto en Portuguesa, Guárico, Cojedes como Barinas. En horas de la tarde probables chubascos en algunos estados del centro del país.

El oleaje para hoy estará entre un metro como metro y medio en zonas del litoral central como en la zona oriental. Completamente despejada la misma desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde y noche.

Estado del tiempo hoy 24 de noviembre de 2025

Temperaturas probables durante el día, se esperan de 34 a 37 grados en el centro del país. Con probables temperaturas en estados occidentales que pueden estar cercanas a los 38 como a 39 grados.

En zonas de montañas del estado Mérida se esperan 8 grados en horas de la madrugada. Áreas de montaña del centro del país en 23 grados o menos en horas de la madrugada para hoy 24 de noviembre.

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