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Estado del tiempo hoy 24 de octubre de 2025 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Estado del tiempo hoy 24 de octubre de 2025
Foto: Médanos de Cunaviche, Apure.

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Danny Valdiviezo
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El estado del tiempo hoy 24 de octubre de 2025 según el INAMEH señala lluvias probables en el sur del país en los estados Bolívar, Amazonas, como Apure. Región central en las primeras horas de la mañana con poca nubosidad.

Venezuela amanece con cielo de parcial a fragmentado alternando con zonas poco nubladas. Asimismo, se aprecian células convectivas  de rápida evolución acompañadas de lluvias o chubascos y algunas con descargas eléctricas en áreas de *Bolívar.

Estado del tiempo hoy 24 de octubre de 2025

Amazonas, Apure, los Andes y sur del Lago de Maracaibo*; asimismo, precipitaciones aisladas en zonas de *Miranda, Aragua y Carabobo*.

Estado del tiempo hoy 24 de octubre de 2025

En la zona norte de los estados Zulia como Falcón la temperatura estará en 38 grados, en horas del mediodía. Zona central del país con temperaturas de 32 en adelante, oriente nacional de 33 en adelante.

Solo en el estado Mérida la temperatura en sus zonas montañosas y en horas de la madrugada estará en 8 grados. En zonas montañosas del centro del país, la temperatura estará en 18 grados.

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Funvisis informó sobre estos temblores hoy en el país

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