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Según el INAMEH el estado del tiempo hoy 26 de diciembre de 2025 en Venezuela señala cielos despejados a esta hora de la mañana. Poca nubosidad en la zona central del país con abundante sol.

De igual modo, se encuentra el litoral central como el oriental con muy poca nubosidad al contrario del litoral occidental donde hay nubosidad a esta hora. Zona sur del país, Bolívar, Apure y Amazonas con nubosidad.

Venezuela amanece con cielo poco nublado en gran parte de su extensión; sin embargo, se aprecian mantos nubosos acompañados de lloviznas en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar/Amazonas, este de Miranda, este de Falcón y sur del Zulia.

En horas de la tarde, probable nubosidad en los estados centrales como al sur del oriente del país. De igual modo, en las zonas de los llanos como en la zona andina en horas de la noche, sin descartar algunas lloviznas.

Estado del tiempo hoy 26 de diciembre en Venezuela

Temperaturas entre los 37 grados centígrados en la zona central del país en horas del mediodía. Carabobo, Aragua, algunas zonas de Miranda, Guárico, Cojedes, Yaracuy y sur de Anzoátegui.

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Solo en el estado Mérida en horas de la madrugada se espera al menos seis grados de temperatura con mucho frío en las zonas montañosas. Abundante nubosidad en horas de la noche.

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