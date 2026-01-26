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El estado del tiempo hoy 26 de enero de 2026 en Venezuela nos indica nubosidad en horas de la mañana en el centro del país. Esto en los estados Aragua, Carabobo, Miranda como en estados cercanos.

Venezuela amanece con cielo nublado en buena parte de su extensión; igualmente se puede observar nubosidad parcial en *Nororiente; Centro Occidente y norte del Zulia*, y nubosidad asociada a lluvias o lloviznas en áreas de *Bolívar, Aragua y Carabobo.

Nubosidad y lluvias al sur de Venezuela en los estados Bolívar, sur de Guárico, parte de Anzoátegui. Además de entidades como Apure, Amazonas, parte de la región llanera entre ellas Portuguesa y Barinas.

Oriente venezolano sin novedad y cielos despejados en horas de la mañana como al mediodía. Abundante sol en zonas de occidente en los estados Lara como en Falcón en horas de la mañana.

En horas de la tarde no se descartan lluvias como nubosidad gris en los estados Aragua, Carabobo y Miranda. Zona costera venezolana sin novedad lluviosa y poca nubosidad en la mañana y la tarde.

Estado del tiempo hoy 26 de enero de 2026

Temperaturas altas en varios estados del país, con temperaturas cercanas a los 37 grados en adelante. En Guárico, zonas llaneras, zona central del país además de los estados occidentales como Lara, Zulia y Falcón.

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Zonas montañosas del estado Mérida con 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera de la costa, Parque Nacional San Esteban, Henri Pittier y zona cercanas con 22 grados o menos en horas de la madrugada.

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