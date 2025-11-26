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Estado del tiempo hoy 26 de noviembre de 2025 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Estado del tiempo hoy 26 de noviembre de 2025

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Danny Valdiviezo
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El estado del tiempo hoy 26 de noviembre de 2025, nos indica nubosidad en las primeras horas de la mañana en el sur y centro del país. Específicamente en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes y llanuras del Guárico y Anzoátegui.

Venezuela amanece con cielo mayormente nublado y algunas áreas despejadas en nuestra Guayana Esequiba; asimismo se observa desarrollo nuboso asociado a precipitaciones dispersas y descargas eléctrica ocasionales en áreas de sur de *Amazonas, Falcón, Miranda, Trujillo y Zulia*.

Estado del tiempo hoy 26 de noviembre de 2025

En horas de la tarde como de la noche, probable situación lluviosa con chubascos en los estados Yaracuy, Carabobo, Portuguesa y Barinas. El oleaje se mantendrá entre un metro y metro y medio en todo el litoral central.

Estado del tiempo hoy 26 de noviembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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