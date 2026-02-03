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El estado del tiempo hoy 3 de febrero de 2026 nos indica cielos despejados en el centro del país en horas de la mañana. Esto en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Cojedes. Zona costera venezolana con clima favorable.

Venezuela* prevalece cielo poco nublado en la mayor parte de su extensión; no obstante, se observan áreas nubladas acompañados de lluvias o chubascos, algunas acompañadas de actividad eléctrica en zonas de *Amazonas, sur de Bolívar y Zulia.

Asimismo, nubosidad estratiforme en *nuestra Guayana Esequiba, Apure y piedemonte Andino* con posibles lloviznas dispersas.

Sin nubosidad en el área del litoral central como occidental, de igual modo se esperan zonas despejadas en el oriente del país. Sobre todo en los estados Sucre como Delta Amacuro además del norte de Anzoátegui.

Estado del tiempo para hoy 3 de febrero

Las altas temperaturas se esperan en varias zonas del país, en casi los cuatro puntos cardinales se esperan 37 grados en horas del mediodía y la tarde. En los estados Guárico, en el oriente del país y el centro.

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En el estado Mérida, se esperan bajas temperaturas al menos 7 grados en las zonas montañosas. De igual modo, en horas de la madrugada del país se esperan al menos 23 grados de temperatura.

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