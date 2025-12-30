Compartir

El estado del tiempo hoy 30 de diciembre nos señala nubosidad en varias zonas del país, como lluvias y lloviznas. En horas de la tarde no se descartan nubosidad con lluvias en el centro del país.

Sobre todo en los estados Aragua, sur del Guárico, Apure, además de Bolívar. Nubosidad en horas de la noche en los estados Miranda y La Guaira además de los estados llaneros y andinos.

Situación General, se espera cielo con nubosidad estratiforme en gran parte del territorio nacional; por otra parte, se prevé intervalos nublados propiciando lluvias o lloviznas dispersas especialmente en partes de *Amazonas, Bolívar, este de Miranda.

Como en los estados La Guaira y Falcón, norte de nuestra Guayana Esequiba, región Insular, Nororiente y sur del Lago de Maracaibo. En horas de la noche se espera mayor cobertura nubosas en parte de los estados mencionados.

Estado del tiempo hoy 30 de diciembre

Temperaturas máximas hoy 30 de diciembre, 37 grados en parte de los estados centrales, sur del oriente del país. Además de las entidades occidentales, Falcón, Lara y Zulia hoy martes 30 de diciembre.

NO DEJES DE LEER AHORA: Detenido por abuso sexual y ciberacoso en Campo de Carabobo

En el estado Mérida se espera al menos 6 grados en horas de la madrugada en sus zonas montañosas. 23 grados en zonas de montaña en el centro del país, con tendencia a la baja en la madrugada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas