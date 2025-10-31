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El estado del tiempo hoy 31 de octubre de 2025, nos indica nubosidad en las primeras horas de la mañana en el sur y centro del país. Específicamente en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes y llanuras del Guárico y Anzoátegui.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en buena parte de su extensión; asimismo, se aprecia áreas nubladas con lluvias y chubascos con descargas eléctricas en partes de *nuestra Guayana Esequiba.

Además del norte de Delta Amacuro, noreste de Monagas, Anzoátegui, partes de Bolívar, Amazonas, Guárico, sur de Miranda; como en Aragua, noreste de Apure, sur de Mérida, Táchira y sur del Zulia.

Estado del tiempo hoy 31 de octubre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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