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El estado del tiempo hoy 4 de diciembre de 2025, nos indica nubosidad en las primeras horas de la mañana en el sur y centro del país. Específicamente en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes y llanuras del Guárico y Anzoátegui.

Venezuela amanece con nubosidad parcial, alternando con nubes fragmentadas en buena parte del país; asimismo, mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable en nuestra *Guayana Esequiba.

Como en los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y sur de Monagas/ Anzoategui. En horas de la tarde se espera nubosidad en el centro del país con algunas zonas lluviosas sobre todo en la cordillera central.

La zona de la costa con nuboosidad durante el día en la zona central del país de igual modo en horas de la tarde. En horas de la noche con suave brisa en las zonas del litoral central como en el occidental.

Estado del tiempo hoy 4 de diciembre de 2025

Temperaturas máximas en 34 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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