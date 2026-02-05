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El estado del tiempo hoy 5 de febrero en Venezuela según el INAMEH señala cielos nublados en las primeras horas de la mañana. Esto en los estados del centro del país como lo son Aragua, Carabobo y Miranda.

Venezuela amanece con cielo poco nublado, alternando con áreas parcialmente nubladas en gran parte de su extensión; sin embargo, se aprecian áreas con desarrollo estratiforme asociado a lluvias o lloviznas dispersas en *Guárico, Portuguesa, los Andes y al sur de Zulia*.

En los estados orientales cielos parcialmente nublados en el amanecer, luego en el transcurso de la mañana cielos despejados. Todo lo contrario en la zona del Zulia, estados andinos con lluvias y lloviznas en la mañana.

Al sur de Venezuela se mantienen lluvias en los estados Amazonas, Apure además de Bolívar en toda su extensión. Nubes grises además de lloviznas en horas de la tarde como de la noche en el centro del país.

Estado del tiempo hoy 5 de febrero

Muy pendientes del calor, durante el mediodía ya que se esperan temperaturas cercanas a los 38 grados. En estados del centro del país, además de occidente y oriente, no exponerse a los rayos del sol durante tanto tiempo.

En el estado Mérida en las zonas montañosas se mantienen temperaturas frías sobre los 9 grados en horas de la madrugada. En zonas de montaña como la Colonia Tovar se esperan 22 grados.

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