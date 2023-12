Compartir

El estado del tiempo hoy 6 de diciembre en Venezuela destaca nuevamente poca nubosidad en poca parte del país. Solo con algunas lloviznas muy leves o chubascos en algunas zonas del sur del país o estados andinos.

Cielos parcialmente despejados en gran parte del territorio nacional, un poco de brisa en horas de la mañana sobre todo en la parte central del país. incluyendo Aragua, Carabobo, Miranda como Caracas.

De igual modo, algunas nubes en lo que es el sur del país, en Amazonas, Bolívar y el Esequibo donde se ven algunas nubes. También en zonas de los estados Guárico y Anzoátegui como en Barinas y Portuguesa.

Precipitaciones de intensidad variable en entidades como Táchira, Amazonas, Monagas, Delta Amacuro y áreas del Esequibo. Como núcleos convectivos en zonas del sur del Esequibo durante la mañana.

En cuanto a las temperaturas se esperan 7 grados en zonas montañosas del estado Mérida durante la madrugada. De igual manera, bajas temperaturas en Galipán, Colonia Tovar, El jarillo y otras zonas de montaña.

Estado del tiempo hoy 6 de diciembre en Venezuela

Las altas temperaturas se vuelven a sentir en gran parte del país indicó el INAMEH en su primer reporte con 37 grados en el Esequibo, Amazonas, Bolívar. Además de Apure, Guárico, Anzoátegui, como en el estado Falcón y Zulia.

La fase lunar para hoy indica que estamos a un día después de Cuarto Menguante. El oleaje para hoy miércoles: Delta del Orinoco, Zona Insular y litoral oriental con olas de dos metros. El resto de la costa nacional en metro y medio.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: