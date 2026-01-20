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El estado del tiempo para hoy 20 de enero de 2026 nos indica cielos despejados en el centro del país en horas de la mañana. Esto en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Cojedes. Zona costera venezolana con clima favorable.

Venezuela* amanece en gran parte de su extensión con nubosidad fragmentada alternando con algunas áreas despejadas. Destacando, mantos nubosos productora de lluvias y lloviznas en áreas de nuestra *Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Miranda, partes de Bolívar y sur del Zulia,

Sin nubosidad en el área del litoral central como occidental, de igual modo se esperan zonas despejadas en el oriente del país. Sobre todo en los estados Sucre como Delta Amacuro además del norte de Anzoátegui.

Zonas del occidente venezolano con nubosidad parcial en horas de la mañana, específicamente en los Andes. Mientras que se espera que para horas de la tarde se presentes algunas nubes.

Estado del tiempo para hoy 20 de enero

Las altas temperaturas se esperan en varias zonas del país, en casi los cuatro puntos cardinales se esperan 37 grados en horas del mediodía y la tarde. En los estados Guárico, en el oriente del país y el centro.

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En el estado Mérida, se esperan bajas temperaturas al menos 7 grados en las zonas montañosas. De igual modo, en horas de la madrugada del país se esperan al menos 23 grados de temperatura.

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