El estado del tiempo hoy 24 de enero señala poca nubosidad debido a la época, como poca brisa en los estados centrales. Se calcula que el sol pudiera salir por completo luego de las seis con 45 minutos.

Las primeras horas del día prevalecerá la oscuridad, hasta cercano a las siete de la mañana en el centro y occidente del país. En los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón y Miranda con poca nubosidad.

Presencia del sol en los estados orientales, en Monagas, Esequibo, además de Anzoátegui como Sucre y Delta Amacuro. Brisa en horas de la mañana en la zona insular, Isla de Margarita igualmente en horas de la tarde.

También se espera mucho sol en los estados llaneros, entre ellos Portuguesa, Barinas y Apure. Como algo de nubosidad en los estados andinos, como lo son Mérida, Trujillo, además de Táchira.

Se estima una temperatura alta en los estados Guárico, zonas del centro del país, Amazonas y Bolívar. Cerca de 37 a 38 grados es la temperatura probable en estos estados del país hoy miércoles.

El estado del tiempo hoy 24 de enero

Con siete grados en las zonas montañosas de Mérida y pueblos cercanos a Mérida. Como en zonas de montaña, entre ellos la Colonia Tovar, El Junquito, zonas montañosas de Caracas con buen clima en horas de la madrugada.

Olas de metro y medio como de un metro depende la brisa más que todo en horas de la tarde como en horas de la noche. Dos metros de altura en las olas del golfo de Venezuela como de Delta Amacuro.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

