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Las fuertes lluvias dejaron incomunicados a los estados Mérida y Táchira la noche del lunes 2 de febrero. Habitantes del sector Guaruries en la Troncal 001 en la Vía Panamericana dieron el aviso a las autoridades.

La caída del puente ocurrió en el municipio Alberto Adriani provocado por las fuertes lluvias que han estado cayendo en esa zona. El puente de guerra colapsó dejando incomunicadas a ambas entidades.

Estados Mérida y Táchira incomunicados por caída de un puente tras fuertes lluvias

Las autoridades están al tanto de la caída del puente y se encuentran desde ya trabajando para restablecer el paso. Las fuertes lluvias han entrado con fuerza en este mes de febrero, en los últimos años los aguaceros han estado presentes en los primeros meses del año.

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“Las intensas lluvias habrían aumentado el caudal del afluente lo que provocó que la estructura metálica puesta en Julio de 2022 colapsara. Y dejara momentáneamente el paso interrumpido”, dijo La Red de San Cristóbal.

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