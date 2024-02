Tras 50 años de espera, Estados Unidos ha vuelto a la Luna, esta vez de la mano de la empresa privada Intuitive Machines, que logró alunizar su sonda Odysseus el pasado jueves 23 de febrero.

El módulo Odysseus logró aterrizar de pie y comenzó a enviar señales débiles a la Tierra. La nave forma parte de una nueva flota de robots comerciales no tripulados, financiada por la NASA, destinada a preparar misiones con astronautas a finales de esta década.

Odysseus se convirtió en la primera nave espacial estadounidense en lograr un alunizaje en más de 50 años. “Podemos confirmar sin duda alguna que nuestro equipo está en la superficie de la Luna, y estamos transmitiendo”, declaró Tim Crain de Intuitive Machines durante una transmisión en directo de la empresa.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines‘ uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon’s surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024