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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein y no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes. La información sería dada a conocer en los próximos días.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, anunció este viernes en Washington una nueva ronda de publicaciones en línea. En cumplimiento de la ley que obliga a divulgar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario.

Este vinculado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a otras personalidades, como el expresidente Bill Clinton (1993-2001). Blanche afirmó que, a su juicio, la publicación de estos nuevos documentos permitirá cumplir con la ley promovida por el Congreso.

Documentos relacionados con Jeffrey Epstein

Para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein, condenado por pagar por sexo con una menor y que se suicidó en prisión en 2019. Mientras esperaba ser juzgado por cargos más graves de tráfico de menores.

«Vamos a producir más de 3 millones de páginas, incluidos 2.000 vídeos y 180.000 imágenes en total. Lo que significa que el departamento habrá producido aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento de la ley», indicó Blanche en una rueda de prensa.

La publicación se anuncia después de meses de cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de ofuscación de los documentos. Para reservar detalles y nombres en años de registros y documentación legal por el caso de Epstein.

Ley de transparencia

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía el 19 de diciembre como plazo para publicar todos los documentos relacionados con el financiero neoyorquino. Por lo que la Administración de Trump estaba técnicamente incumpliendo la ley mientras continuaba la revisión y procesamiento de los documentos.

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Blanche reconoció que tras la nueva publicación «algunos documentos» van a mantenerse fuera del ojo público, pero siempre de acuerdo con lo que marca la ley, que permite mantener en secreto documentos que exponga información personal y privada de víctimas.

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