El Ministerio Público designó a la Fiscalía 1º en el estado Anzoátegui, para investigar una presunta estafa realizada en contra de un gerente y supervisor de Digitel contra Asan Sahei, agente autorizado de la empresa de telecomunicaciones.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el Fiscal de la República, Tarek William Saab, quien publicó una imagen donde el afectado escribió:

“Yo era un agente autorizado Digitel, desde hace 11 años y ellos me vendieron con facturas casi 2.300 líneas. Después, me bloquearon los códigos ya que el Gerente de Oriente, Humberto Gazia y el supervisor Víctor Villavicencia me bloquearon por no acceder a una petición que me pidieron. Por tal razón, decidieron bloquearme y no puedo activar estas líneas, por lo cual me siento estafado y engañado, y no sé a quién acudir”.