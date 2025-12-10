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Estafador serial de Caracas pagará esta condena

By Redacción Carabobo
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Estafador serial de Caracas
Foto: Ministerio Público.

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El estafador serial de Caracas, tendrá que pagar 18 años de prisión dijo el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. José Boutros y sus cómplices estafadores inmobiliarios fueron juzgados por los delitos de estafa, asociación y legitimación de capitales.

Boutros y otras personas estafaban de la siguiente manera, teniendo una participación activa de una corredora inmobiliaria. Esta presentaba falsas propuestas de inversiones a multiplicidad de víctimas.

Estafador serial de Caracas pagará esta condena

Luego de ello no cumplían con lo pactado y ocasionaban un gran daño al patrimonio de las personas. Dicho daño patrimonial llegó a alcanzar una suma de un millón y medio de dólares en Caracas.

El Ministerio Público atendió el caso, escuchando y verificando los casos de cada uno de los afectados. De esa manera, procedieron a detener a Boutros como a las personas que trabajaban con él.

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