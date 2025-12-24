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Las 10 cosas que no debes hacer ni el 24 ni el 31 de diciembre, estas son fechas importantes energéticamente donde debes atraer lo bueno y desechar lo malo. Es por ello que debes seguir este patrón para que en el año próximo te vaya mejor.

1.- Cenar en platos desechables, debes de tener mucho cuidado con eso ya que atrae la escasez. Todo lo contrario los platos deben de ser de losa, en todas las casas siempre hay platos bonitos que guardan, esos son los recomendados.

2.- Nada de vestir de negro por completo, sí es verdad es un color elegante pero siempre colócate algo de otro color. El color negro entero atrae el luto, cuidado con los colores morado o blanco entero.

3.- Cuidado con brindar con la copa vacía, la copa debe estar medianamente llena. Este es uno de los momentos que atraen más energía, siempre el choque de copas debe ser suave, de esa manera veras las cosas positivas.

4.- Cuidado y se rompe un vaso, plato, copa o algo de vidrio o losa, debes ser cuidadoso siempre en la cocina y la mesa. Cuidar que esto no suceda antes o durante la ceremonia de la cena. Esto trae problemas en el año.

5.- No estrenar nada, esto desencadena estancamiento, estrena algo por poco que sea, cualquier prenda de vestir. De esa manera tendrás mejor suerte en el año próximo, siempre estrena algo.

10 cosas que no debes hacer ni el 24 ni el 31 de diciembre

6.- Tener la cartera vacía, por el contrario te un billete o como estamos en eras digitales, una tarjeta del banco de tu preferencia. Eso te traerá los recursos que necesitas durante el año que está por venir.

7.- Cero peleas y discusiones, no compartas ni discutas con las personas que energéticamente no te traen nada positivo. Por el contrario rodéate de personas positivas y que te traigan cosas buenas.

8.- Tener la casa sucia, esto bloquea la abundancia en el hogar, limpia, llénate de energía positiva y recibe el año o la Navidad con la casa bien limpia.

9.- Nada de dormir antes de las doce, no… por el contrario recibe ese momento sonriente así estés solo. Hay esperanzas, hay que luchar, la vida es una sola. Es necesario pedir un deseo a las doce de la noche…

10.- Cenar de prisa, o no sentarte a la mesa, o “picar” y luego no tener hambre. Cena con gusto, disfruta del plato navideño, saborea cada especialidad. Todo eso te traerá cosas excelentes.

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