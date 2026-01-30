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Las carreteras más peligrosas del mundo son varias, estas son las que tienen acantilados, grandes barrancos, entre otros. Empezando por una muy famosa ubicado en nuestra América del Sur, específicamente en Bolívia.

La Carretera a los Yungas en Bolivia, conocida como el «Camino de la Muerte», es frecuentemente citada como la más peligrosa del mundo debido a sus estrechos carriles. Falta de barandillas, condiciones climáticas adversas.

Túnel de Guoliang (China): Tallado en la ladera de una montaña con tramos muy estrechos y resbaladizos.

Carreteras más peligrosas del mundo

Zoji La (India): Un paso de montaña estrecho y de gran altitud en el Himalaya.

Autopista Dalton (Alaska): Una vía remota propensa a condiciones climáticas extremas.

Fairy Meadows (Pakistán): Una carretera sin pavimentar de alta montaña.

Le Passage du Gois (Francia): Una calzada inundable por la marea.

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