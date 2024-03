Compartir

Las propiedades de la papa son muchas pero hoy te traemos las cinco más importantes. El tubérculo es uno de los más vendidos en el país y en el mundo. Y uno de los que puedes comer en ensaladas, además de otros platos.

Una papa sancochada con queso fundido puede ser un buen desayuno, aunque recomiendan no comerla en exceso ya que puedes engordar. En internet hay múltiples recetas con ella y que en su mayoría son fáciles de preparar.

Fuente de energía, es una de las que te aporta energía de la buena para el cuerpo. Incluso consulta con tu especialista a qué hora puedes disfrutarla puede ser en el desayuno como en el almuerzo o la cena.

Contiene Vitamina C, no es nada más los cítricos que tienen en grandes cantidades la vitamina C que es una de las más importantes. La papa la contiene además de otras vitaminas entre ellos la B.

Carbohidratos, esta contiene carbohidratos, por lo que ayuda al cuerpo a funcionar de manera correcta. Esta es una de las que puedes preparar con carne, como también pollo y hasta con pescado.

Las propiedades de la papa

Ácido fólico en grandes cantidades, esta contiene ácido fólico esencial para el cuerpo humano. Si estas embarazada consulta a tu médico sobre si puedes consumirla. Además contiene magnesio, como hierro y potasio.

Contenido mínimo de grasa, esta es una de las que contiene menos grasa y es una de las mejores si eres un deportista de alto rendimiento. Son muy ricas en almidón como también en fibra.

