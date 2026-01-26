Compartir

Las cosas cotidianas que estimulan tu cerebro tienes que conocerlas a fondo, es muy importante mantener tu cerebro activo. Recuerda que el cerebro debes estimularlo, de esta manera evitas enfermedades degenerativas

Pelar una mandarina, puede sonar sencillo quitar la concha a una de las frutas conocidas pero esto activa la memoria olfativa. Además que activa la motricidad fina, y disminuye el estrés y la ansiedad.

Ver fotos en papel, las fotos viejas en papel de fotografía son estimulantes para tu cerebro. La memoria autobiográfica se reactiva mucho más fuerte que con las imágenes digitales. Nunca botes estas fotos que son recuerdos familiares.

Cosas cotidianas que estimulan tu cerebro

Adivinar los ingredientes de las comidas solo con el sabor, esto ejercita la corteza gustativa como la asociación sensorial del cerebro y el gusto. De esa manera tu cerebro también recuerda mediante el sabor cada ingrediente.

Tararear canciones mientras caminas o en tu tiempo libre, el ritmo y el movimiento coordinas hemisferios como también refuerzan la plasticidad. Esto activa tu cerebro y lo estimula, practícalo siempre.

Cuidad plantas en casa, esto activa la exposición a la tierra, como a las plantas, conocer cada una de ellas y sobre todo de cómo cuidarlas. Esto es un verdadero arte el cual sirve no solo para tu cerebro también para todo el cuerpo, sobre todo la motricidad de las manos.

Más recomendaciones

Crucigramas en papel y no en el celular, la escritura manual activa áreas cerebrales que el teclado. Esto te dará mayor amplitud a la hora de escribir, por décadas el crucigrama de papel ha salvado memorias.

Cambia de ruta de ir al trabajo o de trotar o caminar, nunca tengas la misma ruta de caminar, trotar o ir al trabajo. Esto ejercita la memoria espacial además de la flexibilidad cognitiva a diario.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas