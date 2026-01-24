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Entre las curiosidades del Lago de Valencia, se encuentran es el segundo más grande de Venezuela, es una cuenca sin salida al mar). Históricamente vital para la agricultura, este lago encierra misterios arqueológicos y peces endémicos.

Único en su tipo: Es la única cuenca endorreica de Venezuela, lo que significa que el agua que entra no tiene salida natural hacia el mar. Es uno de los más grandes y que guarda muchas leyendas.

Riqueza arqueológica: Sus orillas fueron asiento de importantes culturas precolombinas, convirtiendo a la zona en un lugar de alto valor arqueológico. Sigue siendo uno de los lugares donde estuvieron indígenas de la zona,

Peces Endémicos: El lago alberga especies únicas, como el tetra diamante (muy popular en acuarios). Además de dos tipos de bagre endémicos. Lithogenes valencia y Pimelodella tapatapae.

Curiosidades del Lago de Valencia

Historia agrícola: Durante siglos, sus fértiles orillas han sido cruciales para el cultivo de algodón, caña de azúcar, tabaco y café.

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Aunque en 2025 se reportó una extensión ha variado significativamente de tamaño. A lo largo de la historia debido a ciclos climáticos y acciones humanas. Este se conoce también como Lago de los Tacariguas.

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