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El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció las diferentes playas aptas en Carnaval 2026 en el municipio Puerto Cabello. Para el disfrute de propios y turistas durante estas fiestas de Carnaval 2026.

El mandatario regional señaló que los balnearios adecuados para el disfrute de los bañistas se encuentran Isla Larga, Bahía de Patanemo. El Palito, Waikiki, Muelle Pesquero, Playa Blanca, Playa Sonrisa, Playa Huequito.

Además de las conocidas Playa La Rosa y Gañango, ya que no presentan ningún tipo de riesgo para la integridad física de la población. “Este listado de playas son las que pueden visitar durante este asueto de Carnaval en Puerto Cabello”, dijo Lacava.

Asimismo, destacó que además de sus aguas cristalinas, estas playas ofrecen hermosos paisajes, los cuales garantizan una experiencia inigualable para todos aquellos que acudan a estos espacios naturales.

Lacava anunció las playas aptas en el estado Carabobo en Carnaval 2026

Adicionalmente se ordenó el despliegue de funcionarios de seguridad en todo el estado, dando cumplimiento con lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro. Y ejecutados de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Lacava también resaltó el trabajo de todas las instituciones por mantener limpias estas áreas de esparcimiento. Por lo que instó a los temporadistas a tener conciencia de no dejar desperdicios ni botellas plásticas en sus alrededores.

Así como evitar que bolsas plásticas caigan en el mar, ya que este tipo de acciones pone en riesgo la vida de las especies marinas del litoral carabobeño.

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