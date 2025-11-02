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Las tarifas de Digitel para noviembre de 2025 reflejan un reajuste respecto al mes anterior, con aumentos en la mayoría de los planes y una nueva tasa de cambio del BCV. Por ejemplo, el Plan Inteligente Plus de 6GB ahora cuesta Bs. 1.397,52 (antes Bs. 1.119,65).

Mientras que el Plan Inteligente Plus de 30GB está en Bs. 5.599,06 (antes Bs. 4.485,77). Algunos planes, como el Plan Radical Plus, también fueron ajustados.; dijo la empresa de comunicaciones.

Tarifas de Digitel en noviembre 2025

Planes Inteligentes Plus

2 GB: Bs. 437,09 (antes Bs. 364,23)

6 GB: Bs. 1.397,52 (antes Bs. 1.119,65)

12 GB: Bs. 2.795,05 (antes Bs. 2.239,30)

30 GB: Bs. 5.599,06 (antes Bs. 4.485,77)

Otros Planes

Plan Radical Plus: Bs. 70,00 (antes Bs. 66,00)

Información adicional

La tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) utilizada para la conversión en noviembre de 2025 es de Bs. 223,96. Algunos planes, como el Plan Inteligente Plus de 1.1GB y el Plan Radical Plus, se encuentran cerrados para nuevas activaciones.

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Para obtener información más detallada, se puede consultar la aplicación móvil de Digitel, la cual muestra el saldo actual y el plan contratado.

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