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Las tarifas del Teleférico Warairarepano en Carnaval 2026 ya se dieron a conocer. El sistema de transporte dispuso de horarios especiales para esta temporada de asueto. Este es uno de los atractivos turísticos más recomendados de la ciudad capital.

En estos días de Carnaval esperan por los visitantes, en las alturas capitalinas hay varias atracciones, como además disfrutar del clima. Recorrer el pasillo de la montaña y hasta bajar al pueblo de Galipán.

Tarifas del Teleférico Warairarepano en Carnaval 2026

Entrada general 10$

Niños menores de 6 años están exonerados

Niños de 7 a 12 años: 5$

Estudiantes con carnet estudiantil vigente: 2$

Empleados públicos con carnet de trabajo vigente: 3$ solo de miércoles a viernes

Adulto mayor está exonerado

Turista internacional: 30$

Una vía (solo descenso por teleférico): 5$

Visitantes: (Solo acceso a la caminería sin descenso por el teleférico) 4$

Cabina VIP (4 personas): 60$

Cabina visión extrema (4 personas): 80$

Senderista: 1$

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