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La Arquidiócesis de Barquisimeto recordó que este lunes 5 de enero, se llevará a cabo en el pueblo de Santa Rosa, estado Lara, la Solemne Bajada de la sagrada imagen de la Divina Pastora, un acto que, marca el inicio oficial de las festividades marianas previas a la procesión N° 168 el 14 de enero.

En la solemne eucaristía, la imagen de la Virgen es descendida desde su nicho habitual y colocada en un trono procesional. Esto simboliza su cercanía con el pueblo y la preparación para su visita a la Catedral de Barquisimeto.

Asimismo, a partir del martes 6 de enero, el templo de Santa Rosa permanecerá abierto con un cronograma especial de misas para que los devotos puedan visitar la imagen de cerca antes de la multitudinaria procesión.

​Este año, el vestido que lucirá la imagen es una pieza inspirada en la tradición tocuyana y los símbolos del municipio Morán, que resalta la identidad cultural del estado Lara.

Tras la bajada, el cronograma continuará con actividades diarias en el santuario:

06 de enero: Misa del Deporte.

11 de enero: Serenata a la imagen de la Divina Pastora.

12 de enero: Homenaje de los Cultores Larenses.

13 de enero: Vigilia de Oración y preparación

14 de enero: Magna procesión y eucaristía de bienvenida en la Catedral Metropolitana

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