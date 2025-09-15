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Un entrenador brasileño suena entre los candidatos para dirigir a la selección Vinotinto. Luego de la salida de Fernando “Bocha” Batista, han sonado varios nombres para estar al frente del combinado nacional.

Venezuela se quedó fuera del sueño mundialista luego de salir eliminado del repechaje. El combinado criollo perdió juegos importantes y una dura derrota con Colombia les borró las esperanzas.

Desde la noche del martes 9 de septiembre luego de la derrota, y luego de confirmarse la salida del Bocha, han sondo varios nombres. El profesor Richard Páez dijo estar a la orden de la Federación Venezolana de Fútbol.

Suenan además, nombre como César Farías, Rafael Dudamel que ya dirigieron a la Vinotinto de mayores. Como la otra opción sería Oswaldo Vizcarrondo, el recordado exdefensa del combinado llevó a la selección sub 17 a ganarse un puesto en el Mundial de esa categoría.

Entrenador brasileño suena para la Vinotinto

Adenor Leonardo Bacchi mejor conocido como Tite, dirigió a la selección brasilera, es uno de los más conocidos y en la actualidad está libre. En horas de la noche del domingo varios portales dieron el extra.

El recordado director técnico es conocido por ser uno de los entrenadores más afamados del vecino país. Ya estuvo al frente de la selección de ese país por varios años, en la Copa América 2019 y 2021 y los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Por supuesto, la lista es larga de entrenadores extranjeros que quieren dirigir a Venezuela. El sueño de llegar a una cita mundialista se aplazó ahora para el 2030, cuando empiecen de nuevo las eliminatorias de la Conmebol.

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