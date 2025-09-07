Compartir

Si vas a renovar la cédula en las oficinas del Saime debes de tener en cuenta que debes llevar uno de los documentos importantes. En las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, están haciendo operativos los días sábado.

El documento que debes llevar es la copia de la Partida de Nacimiento, la misma debe estar legible. Este es el documento infaltable en el proceso de renovación de la cédula de identidad en el país.

En la oficina del Saime dicho proceso de renovar el documento de identidad es rápido. En lo que va de año se le ha dado prioridad a la cedulación con operativos especiales en todas las oficinas del país.

Renovar la cédula

Como n las oficinas móviles, los primeros cinco meses del año se extendieron los operativos de cedulación. De igual modo, los procesos de solicitud de pasaporte en el país, como también los pasaportes habilitados.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ministro Héctor Rodríguez dio estas orientaciones para el inicio del año escolar

El Saime ha colocado también su línea de atención a las personas, como en la página web puedes solicitar información. Como en todas las oficinas del Saime que hay a nivel nacional, donde puedes preguntar sobre alguna inquietud acerca de la cédula o pasaporte.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas