El ingreso que plantea Fedecámaras en remuneración laboral es calculado en 200 dólares mensuales. Indicó Adán Celis, presidente de Fedecámaras que el salario mínimo lo fija el gobierno nacional.

Mientras que el empresariado privado presenta alternativas y propuestas para de esta manera mejorar el ingreso de los trabajadores. Todo esto sin afectar la estabilidad empresarial en la actualidad.

Destacó Celis en un acto de Fedecámaras en Nueva Esparta, que esta fue la propuesta del gremio en las mesas de diálogo social, las cuales incluye ejecutivo nacional, sindicatos como empresarios. Dijo que se debe avanzar en nuevos modelos de remuneración laboral.

Ingreso integral que plantea Fedecámaras

Entre los meses de marzo y abril comienza a ser tendencia el tema del salario mínimo en el país, en lo que es la espera del 1º de Mayo, Día del Trabajador. Resaltó Celis que en la actualidad no es viable el modelo anterior.

El cual consistía en acumular pasivos laborales, estos perjudicaban a las empresas y no daban beneficios a los trabajadores. «Los empleados quieren disponer de sus recursos inmediatamente, no acumular derechos que luego no pueden ejercer», dijo.

