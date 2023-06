La plataforma de streaming mas grande del mundo, NETFLIX, anuncia sorpresivamente el primer tráiler del Live Action del manga más extenso y famoso del mundo, One Piece. El anime producido y dirigido por Eiichiro Oda, verá la luz el 31 de agosto del presente año.

Ya el elenco fue anunciado en días recientes por Netflix, y aún mas importante, el tráiler de One Piece ya se encuentra en YouTube. El video fue subido el 17 de junio y cuenta con más de 4 millones y medio de visualizaciones.

One Piece live-action cast at the TUDUM red carpet 📷

They’re so colorful 🤩pic.twitter.com/aI0Eo0LIMG

— フィラ ⚔️🗡️ (@philazora) June 17, 2023