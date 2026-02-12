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Las playas más peligrosas del mundo, según la Fundación iO, combinan riesgos de tiburones, fuertes corrientes y radiactividad. Destacan el Atolón Bikini (radiación), playas de Florida y Bahamas (tiburones), y zonas con corrientes extremas como Zipolite (México).

Playas más peligrosas del mundo

Atolón Bikini (Islas Marshall): Evacuada por pruebas nucleares, presenta altos niveles de radiactividad.

Playa Smyrna (Florida, EE. UU.): Considerada la capital mundial de ataques de tiburones.

West End (Bahamas): Famosa por sus altas poblaciones de tiburones tigre.

Costa Norte de Oahu (Hawái): Conocida por olas gigantes y corrientes traicioneras.

Zipolite (México): Conocida como la «playa de los muertos» debido a sus peligrosas corrientes de resaca.

Ciudad del Cabo (Sudáfrica): Zona de alto riesgo de ataques de tiburones blancos.

Costa Norte (Australia): Peligrosa por tiburones, medusas venenosas y serpientes marinas.

La mayoría de estos lugares se encuentran en esta lista por la presencia de vida marina peligrosa, corrientes extremas; o, en casos excepcionales como el Atolón Bikini, peligros ambientales.

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