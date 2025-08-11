Compartir

Un lanzador dominicano estaría con Magallanes en la próxima temporada de la LVBP que inicia en octubre. Se trata del serpentinero Jesús Reyes, quien ya conoce la liga venezolana de beisbol, ya que militó en los equipos Caribes como Caracas.

Los Navegantes con la gerencia al mando de Federico Rojas ha estado en movimiento desde hace varios meses. Con cambios, además de buscando la contratación de peloteros para la venidera campaña.

Reyes es un derecho que actualmente está en la liga mexicana con los Algodoneros de Unión Laguna. En México registra récord de 2-2 con 25 boletos otorgados además de propinar 19 ponches.

Lanzador dominicano estará con Magallanes

Su historia en Venezuela en números registra una victoria por cuatro derrotas, además de 10 ponches con 17 boletos. Magallanes aun no ha hecho oficial el anuncio de la contratación del lanzador.

