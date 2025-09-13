El ministro enfatizó la necesidad de que se realicen las inscripciones sin obstáculos, haciendo un llamado directo a directores y docentes con el lema “cero burocracia”. La prioridad es asegurar que cada niño y joven sea admitido en las instituciones educativas, incluso si carecen de documentos o útiles.
Este cronograma, diseñado para respetar los 60 días de vacaciones y los días feriados, garantiza 200 días de clases efectivos. Rodríguez instó a los educadores a respetar el calendario y a enfrentar los retos académicos con compromiso, asegurando así el bienestar de los estudiantes.
El ministro finalizó su intervención reafirmando la misión de garantizar la educación para todos los niños y jóvenes del país, destacando que el sector educativo cuenta con “la fuerza, la organización y la voluntad para lograr esta meta”.
Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo
Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:
Presidente Nicolás Maduro habló de Whatsapp y lo que recomendó