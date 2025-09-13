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Este lunes 15 de septiembre inicia el año escolar 2025-2026

By Redacción Noticias24Carabobo
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inicio año escolar 2025-2026

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Redacción Noticias24Carabobo
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El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció que este lunes 15 de septiembre se iniciará el año escolar 2025-2026. Este Primer Momento Pedagógico no solo marca el regreso a las aulas para millones de estudiantes, sino que también dará la bienvenida a más de 110.000 niños y jóvenes que se reincorporan al sistema educativo gracias al plan 100% Escolaridad.

El ministro enfatizó la necesidad de que se realicen las inscripciones sin obstáculos, haciendo un llamado directo a directores y docentes con el lema “cero burocracia”. La prioridad es asegurar que cada niño y joven sea admitido en las instituciones educativas, incluso si carecen de documentos o útiles.

Este compromiso busca brindar el apoyo necesario para evitar la deserción escolar. La iniciativa gubernamental, que ha buscado a estudiantes «casa por casa», es un esfuerzo colectivo del Gobierno y las comunidades para reintegrar a quienes se habían alejado de las aulas por diversas razones.
Calendario Escolar
Durante la presentación del Plan Nacional de Formación Docente, el ministro detalló el calendario escolar para el nuevo año lectivo. Las clases se llevarán a cabo desde el 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre, y se reanudarán el 12 de enero para concluir el 31 de julio del próximo año.
inicio año escolar 2025-2026

Este cronograma, diseñado para respetar los 60 días de vacaciones y los días feriados, garantiza 200 días de clases efectivos. Rodríguez instó a los educadores a respetar el calendario y a enfrentar los retos académicos con compromiso, asegurando así el bienestar de los estudiantes.

El ministro finalizó su intervención reafirmando la misión de garantizar la educación para todos los niños y jóvenes del país, destacando que el sector educativo cuenta con “la fuerza, la organización y la voluntad para lograr esta meta”.

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SourceGlobovisión
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