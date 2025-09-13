El ministro para la Educación,Este Primer Momento Pedagógico no solo marca el regreso a las aulas para millones de estudiantes, sino que también dará la bienvenida a más de 110.000 niños y jóvenes que se reincorporan al sistema educativo gracias al plan 100% Escolaridad.

El ministro enfatizó la necesidad de que se realicen las inscripciones sin obstáculos, haciendo un llamado directo a directores y docentes con el lema “cero burocracia”. La prioridad es asegurar que cada niño y joven sea admitido en las instituciones educativas, incluso si carecen de documentos o útiles.