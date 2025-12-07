La Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) informó que este lunes 8 de diciembre no habrá actividad bancaria en las agencias públicas y privadas del país, con motivo de la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción.
Durante la jornada, las oficinas bancarias permanecerán cerradas y no se prestará servicio de atención presencial al público en ninguna entidad financiera.
Lunes 8 de diciembre bancario
No obstante, los usuarios podrán realizar sus operaciones a través de los canales electrónicos, como banca por internet, pago móvil, puntos de venta y cajeros automáticos. Asimismo, algunas agencias ubicadas en centros comerciales podrían operar bajo modalidades especiales, dependiendo de cada institución.
Próximos feriados bancarios en diciembre:
De acuerdo con el calendario oficial, los próximos días feriados del mes serán:
24 de diciembre (Nochebuena – feriado nacional)
25 de diciembre (Navidad)
31 de diciembre (Fin de Año)
Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones para realizar sus trámites bancarios con anticipación.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas
Vicepresidenta Rodríguez inspeccionó obras de nueva Planta de Urea de Pequiven