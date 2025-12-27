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Venezuela tuvo un 2025 por todo lo alto en tecnología, ejemplo de ello los equipos de puntos de venta, los cuales tienen sello venezolano. La industria Canaima dio el número de aparatos fabricados en el país.

Un total de 4.280 equipos se han fabricado en el país, los cuales cuentan con «tecnología de última generación. Conectividad 5G y características de adaptabilidad para grandes comercios», dijo Canaima.

Resaltó Gabriela Jiménez, vicepresidenta de Ciencia y Tecnología que el proceso ha superado lo previsto. Indicó que se ha colocado esfuerzos y trabajo pero se ha logrado la meta incluso más de lo esperado.

Equipos de puntos de venta se han fabricado en Venezuela

«Ha superado el 86 % de la meta prevista, con más de cuatro mil 280 equipos procesados. Pero esto no es solo un número: representa trabajo, conocimiento y oportunidades que se quedan en Venezuela, fortaleciendo su industria y su futuro», dijo.

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Desde hace varios años Venezuela ha venido dando fuertes en fabricación de equipos tecnológicos. Jiménez destacó que con este proyecto de fabricación se facilitó el intercambio comercial en el país y además, se generaron puestos de empleo, detalla una nota de VTV.

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