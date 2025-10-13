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El pago del Ingreso contra la Guerra Económica es esperado por los empleados de la administración pública. Este pudiera concretarse hoy en el transcurso del día o esta semana indica el cronograma de pago.

Los empleados públicos pudieran cobrar un monto de 22.440 bolívares para este mes según lo estipulado. Ya que son 120 dólares que estarán depositando a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Por su parte, los jubilados de la administración pública estarían recibiendo dicho pago esta semana. El día jueves según el calendario de pago, pudieran recibir un pago de 20.944 bolívares.

Los pensionados estarían recibiendo los 50 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela el próximo lunes como también el pago de la pensión. Los abuelos estarían recibiendo un pago de 9.350 bolívares.

Pago del Ingreso contra la Guerra Económica octubre 2025

En cuanto a las bonificaciones, recordemos que el Bono único Familiar engloba las dos bonificaciones que entregaba Patria. Este también agrupa ahora a los antiguos bonos Lactancia Materna como José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

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Quedando para este mes también pendientes, los bonos de Corresponsabilidad y Formación para nómina especial. Al igual que el bono Cuadrantes de Paz, que es para los funcionarios de seguridad y cultores populares.

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