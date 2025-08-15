Compartir

Los jubilados de la administración pública están a la espera del Ingreso Contra la Guerra Económica. Esto en vista que ayer los empleados públicos cobraron ayer dicho ingreso, es por ello que esperan que el bono sea cancelado en las próximas horas.

El monto que cobran los jubilados es de 112 dólares esto sería 15.190 bolívares o un poco más. La fecha probable de pago es para el lunes, pero estos esperan que el mismo comience a pagarse desde hoy viernes.

Jubilados de la administración pública a la espera del Ingreso Contra La Guerra Económica

Luego de esto vendrían los pensionados que cobran 50 dólares, el monto que se pagó ayer a los empleados públicos fue de 16.080 bolívares. Luego de esto quedaría por pagar por parte del Sistema Patria los siguientes bonos.

El bono Cuadrantes de Paz el cual es para los cuerpos de seguridad, este pudiera pagarse en cualquier momento. Como el Bono de Cultores Populares, para los afiliados la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

