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El Sistema Cobretag ya opera en peajes de Carabobo, el sistema permite la recarga en tu dispositivo y de esta manera evita cancelar en taquilla. Puedes usar CobreTag en Guacara para pagar peajes en el peaje de La Entrada, ubicado en la Autopista Valencia-Puerto Cabello.

El sistema utiliza un dispositivo en el parabrisas para el cobro automático y se puede recargar en las taquillas de recarga en los puntos de peaje o a través de la aplicación móvil y la página web de CobreTag.

Sistema Cobretag ya opera en peajes de Carabobo

Cómo usarlo:

Instala el dispositivo: Coloca el dispositivo CobreTag en el parabrisas de tu vehículo.

Carga el saldo: Puedes recargar el saldo en las taquillas de recarga ubicadas en el peaje de La Entrada, Guacara. También puedes hacerlo a través de la página web o la aplicación móvil de CobreTag.

Pasa por el peaje: Cuando llegues al punto de peaje, la antena receptora leerá el dispositivo y la barrera se abrirá automáticamente si tienes saldo.

¿Dónde recargar el saldo?

Punto de peaje: En la taquilla de recarga de CobreTag en el peaje de La Entrada, Guacara.

Aplicación móvil: Descarga la aplicación de CobreTag para Android y recarga a través de ella.

Página web: Ingresa a la página web de CobreTag para realizar recargas.

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