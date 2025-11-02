El Sistema Cobretag ya opera en peajes de Carabobo, el sistema permite la recarga en tu dispositivo y de esta manera evita cancelar en taquilla. Puedes usar CobreTag en Guacara para pagar peajes en el peaje de La Entrada, ubicado en la Autopista Valencia-Puerto Cabello.
El sistema utiliza un dispositivo en el parabrisas para el cobro automático y se puede recargar en las taquillas de recarga en los puntos de peaje o a través de la aplicación móvil y la página web de CobreTag.
Sistema Cobretag ya opera en peajes de Carabobo
Cómo usarlo:
Instala el dispositivo: Coloca el dispositivo CobreTag en el parabrisas de tu vehículo.
Carga el saldo: Puedes recargar el saldo en las taquillas de recarga ubicadas en el peaje de La Entrada, Guacara. También puedes hacerlo a través de la página web o la aplicación móvil de CobreTag.
Pasa por el peaje: Cuando llegues al punto de peaje, la antena receptora leerá el dispositivo y la barrera se abrirá automáticamente si tienes saldo.
¿Dónde recargar el saldo?
Punto de peaje: En la taquilla de recarga de CobreTag en el peaje de La Entrada, Guacara.
Aplicación móvil: Descarga la aplicación de CobreTag para Android y recarga a través de ella.
Página web: Ingresa a la página web de CobreTag para realizar recargas.
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