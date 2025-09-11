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Estipendio Promotoras Parto Humanizado septiembre se está pagando, ¿quiénes lo cobran?

By Danny Valdiviezo
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Estipendio Promotoras Parto Humanizado septiembre 2025

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Danny Valdiviezo
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El Estipendio Promotoras parto Humanizado septiembre 2025 comenzó a pagarse hace minutos informó el Canal Patria Digital. Este tiene un monto a pagar de 1.100 bolívares.

Estipendio Promotoras Parto Humanizado septiembre 2025

El mismo es enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través del Sistema del Carnet de la Patria. Este forma parte de las ayudas económicas que entrega el gobierno nacional a través de Patria.

Esta bonificación es para las promotoras del programa parto humanizado que hay en el país. 

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Ministerio de Educación informa al Personal docente, administrativo y obrero de este pago

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Sourcecanal Patria Digital
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