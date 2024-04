Compartir

Diosdado Cabello comentó de María Corina Machado en su programa Con El Mazó Dando de Venezolana de Televisión, la noche del miércoles. Resaltó el segundo al mando de la tolda roja que Machado engaña a los opositores.

Dijo que tienen cerca de 25 años engañando a la gente que los sigue, dijo además de varios periodistas que están en el país y que mienten a los opositores. Entre ellos Miguel Ángel Rodríguez, como Carla Angola y Leopoldo Castillo, los cuales están en Miami.

“Uno se los dice por buena gente para que no se desencanten, pero sigan creyendo en Miguel Ángel Rodríguez, Carla Angola, Leopoldo Castillo. Y si les queda alguna duda créanle a María Corina que tiene 25 años engañándolos”, destacó Cabello.

Diosdado Cabello comentó de María Corina

Resaltó que ellos ya los candidatos están inscritos y son 12 opositores y uno del PSUV. Recordó que la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el Reglamento de esa Ley impide cambiar candidatos a última hora.

“Son 13 candidatos, 12 de la oposición y uno de la Revolución, esos son los que son. Si dos candidatos se ponen de acuerdo, se suman ambos en una candidatura ya postuladas, y eso hemos tratado de explicárselo a la oposición, pero ellos no quieren creer. Sino le dan confianza a aquellos líderes y palangristas que siempre los han engañado”, precisó Cabello.

Sobre Corina Yoris y que no esté inscrita

Resaltó Cabello que el PSUV no tiene nada que ver con que la candidata Corina Yoris no esté inscrita para los comicios. Dijo que ellos no tuvieron nada que ver con eso. “Nos echan la culpa a nosotros (…) no la inscribieron fueron ellos, a nosotros no nos metan en su rollo”.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: