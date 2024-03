Compartir

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab habló de los congresistas que hablan del Tren de Aragua en Estados Unidos como una organización transnacional. Destacó que dos factores del Congreso Norteamericano están detrás de todo eso.

Dijo el Fiscal Saab que se ha construido un mito alrededor del Tren de Aragua para atacar a la democracia venezolana; “más allá de las formas que ya conocemos”, comentó hoy en una rueda de prensa.

“En un caso reciente ocurrido en EEUU, el lamentable asesinato de Laken Riley por un inmigrante venezolano. Estos parlamentarios han pretendido decir que fue cometido por el Tren de Aragua”, comentó el Fiscal.

“Es algo que se dice y no se cree, es un sujeto que cometió un asesinato y ya lo mencionan como si fuera del Tren de Aragua Cuando el detenido por el asesinato no pertenece ni perteneció a esa organización. En este caso, es el hermano del asesino el que presuntamente habría pertenecido a esta banda”, resaltó.

“Eso lo dicen las autoridades basándose en que tiene unos tatuajes, pero no existen relación entre la banda y el asesino”, indicó Saab. Entre los congresistas está Marco Rubio quien exigió que dicha banda sea nombrada como una organización transnacional.

Tren de Aragua en Estados Unidos

Resaltó que los congresistas de Estados Unidos no hablan de lo que son las organizaciones delictivas más grandes en el continente. “Yo no escucho a ningún corresponsal o reportero decir algo sobre el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco Nueva Generación”, destacó.

“Pero de esto no hablan los senadores, yo no los he visto La Mara Salvatrucha, que nació en los años 80 en Los Ángeles, California; y hoy se expande por toda Latinoamérica y el oeste de Europa”, dijo.

“Los Choneros y Los Lobos, las organizaciones criminales más grandes de Ecuador. Los Choneros tienen alianza con el Cartel de Sinaloa; mientras que los Lobos la tienen con el Cartel Jalisco Nueva Generación”, comentó Saab.

“Ustedes escuchan hablar de estas organizaciones internacionales cuando se comete un delito de origen mexicano o del Salvador para que digan que son de estas organizaciones o no”; indicó hoy en la rueda de prensa.

Las organizaciones criminales

“En este grupo de mega organizaciones criminales, se ha pretendido incluir al Tren de Aragua sin que exista información clara; cómo y desde dónde se estaría coordinando esta organización”; dijo Saab.

“Las investigaciones contra el Tren de Aragua iniciaron en 2019. Esta organización criminal en un principio tenía su zona de acción en el estado Aragua”; resaltó el Fiscal General de la República.

“Con el paso del tiempo se pudo verificar el crecimiento de este GEDO con vinculaciones en Carabobo, Guárico, Caracas, Yaracuy, Zulia, Lara, Cojedes y Bolívar. Se está construyendo una matriz que pretende vincular al Estado venezolano con estos sinvergüenzas que son sus integrantes”, se refirió Saab.

“El ataque contra esta banda fue realizado en dos etapas. La primera consistió en la ubicación de sus líderes y la desarticulación de la organización criminal. Si bien no pretendemos decirle al gobierno de Biden lo que debe hacer contra los delincuentes que actúan en su país, sí le podemos dar alguna recomendación”

La primera, que no se deje utilizar por los enemigos de Venezuela. EE.UU. es, por lejos, el líder mundial en muertes por sobredosis de drogas. Cada vez que escucho a un vocero que habla en contra de Venezuela, me gusta mostrar estas cifras. Si quieren, pueden venir y consultar nuestros archivos.

