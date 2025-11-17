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Diosa Canales luego de su expulsión de La Casa de Alofoke 2 ofreció una rueda de prensa en Santo Domingo, República Dominicana. Donde dio detalles de la salida del reality show y está de vuelta para encarar nuevos proyectos.

Resaltó la vedette venezolana que a pesar de todo agradece la experiencia y manifestó estar muy feliz luego de la expulsión. El sábado muchos se sorprendieron en horas del mediodía cuando la venezolana iba con las maletas a la salida.

Agradeció al público como a los productores de la casa ya que el objetivo que ella se había propuesto lo logró y dijo que lo mejor era convocar una rueda de prensa con los medios. Indicó que de esa manera queda abierta la posibilidad de volver a nuevas oportunidades en ese país.

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Diosa Canales luego de su expulsión de La Casa de Alofoke 2, “Mi Carrera estaba a punto de perderse”

Comentó Canales que su carrera retoma un nuevo aire, ahora un nuevo rumbo, luego de esa participación. “Mi carrera estaba a punto de perderse”, dijo Diosa con un nudo en la garganta en la rueda de prensa.

Indicó que hay nuevos proyectos de ella como de su esposo “Sigiloso” para lo que será 2026. No adelantó nada pero seguramente por la alta sintonía que genera no se descarta que sea vista en otro reality.

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