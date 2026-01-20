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El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello habló del proceso de excarcelación el cual se ha venido realizando en el país. El titular de seguridad indicó sobre algunos detalles que tiene dicho proceso.

Resaltó que se están revisando los casos como dijo que las ONG no tienen nada que ver con el mismo. Dijo que se está cumpliendo las órdenes que había dicho el presidente Nicolás Maduro, antes de los hechos del pasado 3 de enero.

Comentó que de las medidas de excarcelaciones quedan excentas aquellas personas que estén inmersos en asesinatos. Como los que estén detenidos por tráficos de estupefacientes o ataques a niños.

Proceso de excarcelación

«Quedan totalmente exentos de esas medidas los que tengan asesinatos, tráficos de drogas, ataques a niños, violaciones. Se están revisando los casos». Dijo el ministro Cabello ayer en su rueda de prensa.

«Esto no tiene nada que ver con las ONG de este país, porque esa es una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en diciembre. El 24 y 31 salieron un grupo de gente como parte de las medidas», indicó.

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Aclaró acerca de rumores que ha dicho la prensa internacional, como dijo que “nadie desmiente nada”. «Cuando sale alguien a desmentirlo con pruebas ellos no se disculpan, porque ya hicieron el daño que iban a hacer», comentó.

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