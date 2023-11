Compartir

Diosdado Cabello y el Chigüire Bipolar son tendencias desde la noche del miércoles debido a que el vicepresidente del PSUV estima tomas acciones legales contra dicha cuenta. Esto por lo que publicó acerca de Cabello y la Policía del Perú.

La cuenta que hace sátiras con la realidad publicó que Cabello felicitaba las acciones que había tomado la policía peruana contra los jugadores de la selección venezolana. Esto con una foto del conductor del programa Con El Mazo Dando.

Lo publicado por la cuenta en X tuvo respuesta por parte de Cabello quien destacó que lo publicado es completamente falso. Y que él no había felicitado a los uniformados peruanos por tal acción.

“A uno pueden jurungarlo de muchas maneras y uno se hace el bolsa, pero cuando a uno le tocan a la familia, uno reacciona. Y cuando le tocan el amor a la Patria también reacciona. Una gente que se hace llamar el Chigüire Bipolar publicó: Diosdado felicita a la policía peruana por su actuación contra la Vinotinto”; dijo Cabello.

#N24Carabobo #23Nov Diosdado Cabello anunció que tomará acciones legales contra El Chiguire Bipolar en torno a una publicación donde supuestamente felicita a la policía peruana por las acciones contra los jugadores de la Vinotinto. pic.twitter.com/1A2hYyUNAu — Noticias24Carabobo (@ActualidadN24C) November 23, 2023

“Cuál es la intención de esto… un chiste. Si esto fuese un chiste hubiesen colocado Ravell felicita a la policía peruana pos sus acciones”; en referencia a Alberto Federico Ravell. “Entiendo que esto es de los hijos de Ravell”.

Diosdado Cabello y el Chigüire Bipolar

“Según me dicen los hijos de Ravell tienen propiedad de esta página. Esto no es un chiste esto lo hacen con la intención de generar odio”. Comentó Cabello la noche del miércoles en su programa por VTV.

“Yo ante esto no me queda otra opción que reservarme las acciones legales. Si hay algún abogado que me pueda prestar los servicios voy a demandarlos. Y que cada quién chille donde tenga que chillar”, destacó.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: