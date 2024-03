Compartir

Diosdado Cabello habló de la visita de Daniel Habif al país, en su programa Con El Mazó Dando, destacó sobre lo que dijo una vez el predicador y conferencista. Como habló de otros temas políticos del país.

Cabello recordó que Habif opinó sobre la libertad de Venezuela, aunque destacó que no deben pensar mal sobre lo que el quiere averiguar. Hace unos años el predicador había escrito varios tuits sobre el tema político.

«Daniel Habif, ¿Qué hace ese tipo, un predicador?, el antes escribía: Sueño con un día abrir los ojos, y saber qué he despertado en Caracas. Para dar una conferencia y decir: Hola Venezuela, La libertad y la paz nunca más se volverá a ir”, dijo Diosdado.

“Rugimos y seguiremos rugiendo eternamente. Caminar por la Carlota ondeando la bandera de 7 estrellas», expresó la noche del miércoles, el primer dirigente del PSUV; en torno a lo que escribió Habif una vez.

En el programa transmitido por Venezolana de Televisión resaltó publicaciones que colocó el conferencista hace unos años. Estas hechas en la red social X donde habló varias veces de Venezuela.

Visita de Daniel Habif y lo que dijo Diosdado Cabello

Ironizó en torno a la visita del predicador a Venezuela y aseguró que no se lo iba a perder en tono de broma. “Ahora el tipo viene pa’ Venezuela, en el World Tour 2024. No me lo pierdo”, comentó el diputado de la Asamblea Nacional.

Aunque comentó que lo que le interesa es saber quién está detrás de la contratación del conferencista. Dijo que la averiguación la hará como cultura general ya que le interesa saber es quien lo trae.

“¿Quién habrá contratado a este tipo aquí en Venezuela? Voy averiguar quién lo trae, claro, solo como cultura general, no estén pensando mal. Me interesa saber, quién lo trae”, afirmó en su programa.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: