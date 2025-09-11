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El acusado de asesinar a la joven ucraniana en Estados Unidos, dijo el motivo por el cual se ensañó contra ella. Iryna Zarutska falleció en Charlotte, segundos después de sentarse en un transporte.

Decarlos Brown Jr. se ve cuando se levanta de su asiento y con un arma blanca asesinó a la muchacha. Este fue apresado después de cometer el hecho y dijo que el motivo por el cual lo hizo es que la joven leía su mente.

“La maté porque leía mi mente”, dijo el detenido por el hecho. Zarutska había huido de Ucrania y estaba refugiada en Estados Unidos desde el año 2022. Pero no se imaginó que iba a perder la vida de esa manera.

Acusado de asesinar a la joven ucraniana en Estados Unidos

La hermana de Decarlos dijo que el sufre de esquizofrenia paranoide y había dicho en varias oportunidades que el gobierno de Estados Unidos le había insertado un microchip. Esto con el fin de poder vigilarlo.

Brown dijo que lo que el tenía en su cuerpo fue el responsable de lo ocurrido y que él era inocente. “El material en su cuerpo” fue el responsable del asesinato, no él, dijo en una grabación telefónica.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump calificó a Decarlos como un “animal” y pidió un juicio rápido. El hecho causó conmoción en Estados Unidos ante la agresión que hizo el sujeto.

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